شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يوّدع أعضاء «إعلام النواب» بعد أنباء عن توليه وزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حيا النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، زملائه من أعضاء اللجنة، ووداعهم، خلال اجتماعهم، صباح الأحد، بعد أنباء توليه منصب وزير الإعلام في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، المتوقع تعديل بعض حقائبها.
وقال «هيكل»، خلال الاجتماع إنه سيكون معهم بشكل دائم ولن يبتعد عنهم، فيما هنأه الأعضاء، متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة، والتقطوا صورًا تذكارية معه بصحبة جميع أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع الأخير لهيكل، الموافقة على التقرير التكميلي على مشروع قانون هيئة المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
من ناحية أخرى عقد «هيكل» لقاءً مع وفد من دولة اليابان برئاسة ميدوري ميتساشما، عضو البرلمان الياباني والوزيرة السابقة للعدل والبيئة باليابان.
تناول اللقاء العلاقات البرلمانية بين البلدين، وأعربت «ميدوري» عن سعادتها لتولي الوزيرة غادة والي، منصب وكيل السكرتير العام لمنظمة الامم المتحدة.
حضر اللقاء السفير مساك نوكي سفير اليابان بمصر.
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