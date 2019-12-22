شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يعلن الأسماء المتوقعة للتغيير الوزاري: شمل تبديل مواقع 4 وزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري سوف يعرض على مجلس النواب، صباح اليوم الأحد.

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وأضاف، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الأحد، أن الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية، ظهر اليوم، وبعد موافقة مجلس النواب مباشرة.

وأوضح أن أسامة هيكل اُستدعى لأداء القسم، ظهر اليوم، وزيرًا للإعلام، وتولي محمد منار، وزيرًا للطيران المدني، وتم إلغاء وزارة الاستثمار وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع أن الدكتورة رانيا المشاط تتولى وزارة التعاون الدولي، وتم ضم وزارتي السياحة والآثار بتولي الدكتور خالد العناني، فيما سيتم استمرار وزراء الثقافة والأوقاف والتموين والصحة في مناصبهم، وبذلك شمل التغيير 6 وزراء وتبديل المواقع لـ 4 وزراء.