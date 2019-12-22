شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من 6 دول أفريقية يتفقد قناطر إسنا ضمن برنامج الزيارة العلمية بوزارة الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم، الأحد، وفد من 19 متدربا من الدول الأفريقية (زامبيا – كينيا – مالاوى- تنزانيا – السودان – إثيوبيا) زيارتهم لمحافظة الأقصر ضمن برنامج الزيارة العلمية التي ينظمها قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بمشاركة وإشراف ومتابعة الإدارة العامة للتدريب بإسنا.

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يأتي ذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية JICA والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية الخارجية لتنفيذ البرامج التدريبية (التدريب الأقليمى).

واستمع الوفد الزائر لشرح تفصيلى لمكونات ومواقع قناطر أسنا الجديدة وملحقاتها كما تمت مشاهدة عبور الوحدات السياحية عبر هويسى قناطر إسنا الجديدة وشرح نظام التحكم والتشغيل المصاحب لمرور الوحدات تحت إشراف ومتابعة المهندس صلاح عوض محمد- مدير عام الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة وقد كان في استقبال الوفد الزائر كل من المهندس أبوزيد السيد- وكيل الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة والمهندس عبدالله الأمير جاد الرب- مهندس المكتب الفنى بالإدارة والمهندس أحمد محمد زيدان – مهندس الصيانة والتشغيل بمرفق الهويسين الملاحيين ومسؤولى العلاقات العامة ومسؤول الأمن بالإدارة بصحبة المهندسة ريهام عمر الفاروق- مدير عام الإدارة العامة للتدريب بإسنا.

جدير بالذكر أن الوفد تواجد بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجارى قاموا خلالها بزيارة لقناطر إسنا الجديدة، ورابطة مسقى الحبيل الشرقية (منطقة زراعية)، وترعة الكلابية ومنطقة تطوير رى حقلى مدينة الطود، إلى جانب زيارة معالم الأقصر الأثرية.