شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة في مدينة تلا وأمام منزل أسرة «محمود البنا» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة تلا مسقط رأس الطالب محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة» إجراءات أمنية مشددة، وانتشر رجال الأمن السريون في أنحاء المدينة، وتواجد رجال الأمن في محيط منزل محمد البنا والد الطالب القتيل، وذلك بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرون.

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وتشهد محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، والتى استمرت على مدار 62 يومًا منذ الجلسة الأولى.

واستمعت المحكمة على مدار 3 جلسات إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة، كما شاهدت فيديوهات للجريمة وفيديوهات وتهديدات من المتهم الأول للمجنى عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.