شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المتهمين بقتل «محمود البنا» إلى محكمة شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا المعروف اعلاميًا باسم «شهيد الشهامة» إلى محكمة شبين الكوم، لحضور وقائع الجلسة الرابعة المخصصة للحكم، والمتهم فيها محمود راجح و3 آخرين بقتل الطالب محمود محمد البنا.

وحضر المتهمون في سيارة مدرعة، وارتدى المتهم الأول «راجح» ملابس السجن، بينما ارتدى باقى المتهمين ملابسهم المدنية، ودخلوا من الباب الرئيسى للمحكمة، وتم عمل كردون أمنى من رجال الأمن فيما يشبه حائط صد لحظة دخولهم.

وجلس المتهمون في قاعة المحكمة انتظاراً يرتدون «ترينجات» زرقاء، بينما ارتدى المتهم الأول ملابس بيضاء.

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وكان المتهم الأول تجاوز سنه 18 سنة يوم 11 نوفمبر الماضى، بما يستدعى نقله من مؤسسة الأحداث باعتباره لم يعد طفلاً وإن كان سنه وقت وقوع الجريمة يجعل من الواجب محاكمته كطفل.

وتشهد محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، والتى استمرت على مدار 62 يومًا منذ الجلسة الأولى.

واستمعت المحكمة على مدار 3 جلسات إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة، كما شاهدت فيديوهات للجريمة وفيديوهات وتهديدات من المتهم الأول للمجنى عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.