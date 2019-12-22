شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 15 سنة لـ«راجح» و2 آخرين بتهمة قتل «شهيد الشهامة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بالمنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، الأحد، بالسجن 15 سنة لكل من محمد راجح و2 آخرين متهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، كما عاقبت المتهم الرابع الذى كان يقود «الموتوسيكل» الذى نقل المتهم الأول من مكان الجريمة بالسجن 5 سنوات.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة للقضاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.