شكرا لقرائتكم خبر عن والد «محمود البنا» : دموع والدة محمود لم تجف حزناً على ابنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد البنا، والد الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أثناء تواجده بمحكمة شبين الكوم، لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل نجله، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرون- إنه «رغم مرور أكثر من شهرين على القضية إلا أن دمعة زوجته لم تجف حزنًا على ابنها، وإن جميع أفراد العائلة يواسونها، ونأمل أن يشفى الحكم صدرها وصدور أهلنا ومحبى محمود».

وأضاف «البنا» أن أفراد العائلة بالكامل يجتمعون في منزله بمدينة تلا، وأنهم لم يحضروا جلسة النطق بالحكم بسبب حالتهم النفسية.

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وتشهد محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، والتى استمرت على مدار 62 يومًا منذ الجلسة الأولى.

واستمعت المحكمة على مدار 3 جلسات إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داوود، مفتش مباحث تلا والشهداء، والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة، كما شاهدت فيديوهات للجريمة وفيديوهات وتهديدات من المتهم الأول للمجنى عليه عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

وقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.