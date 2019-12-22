شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح مكتبي توثيق مميكنين بأكتوبر والشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة العدل، الأحد، سلسلة افتتاحات المقرات الجديدة المميكنة لمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، تنفيذاً لخطة الوزارة الموضوعة للتوسع الجغرافى على مستوى الجمهورية لاستيعاب الكثافات من المواطنين المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري.

Advertisements

وأناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، مساعده لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، في افتتاح مكتب توثيق الشهر العقارى المميكن بمدينة 6 أكتوبر، ضمن خطة يقوم عليها فريق عمل بقطاع الشهر العقاري للإسراع في عملية التجهيزات وسرعة جاهزية المكان للدخول في إطار التشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين، ويقع مقر هذا الفرع بجهاز مدينة 6 أكتوبر.

كما تم افتتاح مقر الشهر العقارى بمنطقة أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية، وهو نتاج تعاون بين وزارة العدل والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى دخول بعض مكاتب البريد حيز التشغيل وتقديم خدمات التوثيق بالشهر العقارى، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة العدل وهيئة البريد المصرية لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق داخل 30 مكتب بريد.

يذكر أن وزارة العدل، الخميس الماضى، افتتحت 4 مكاتب توثيق وشهر عقارى مميكنة بمحافظات الفيوم وقنا والدقهلية، وبذلك يرتفع عدد مكاتب التوثيق المميكنة لـ 159 مكتبًا.

العدل تواصل افتتاح مكاتب التوثيق المميكنة

العدل تواصل افتتاح مكاتب التوثيق المميكنة

العدل تواصل افتتاح مكاتب التوثيق المميكنة

العدل تواصل افتتاح مكاتب التوثيق المميكنة

العدل تواصل افتتاح مكاتب التوثيق المميكنة

العدل تواصل افتتاح مكاتب التوثيق المميكنة