شكرا لقرائتكم خبر عن أهل شهداء ميكروباص حلوان لمذيعي الإخوان: القضاء جاب حقنا ولو شفناكم هنولع فيكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن باع الإخوان أوطانهم بالمال البخس على شاشات قنوات الإرهاب باعوا الدماء، وتاجروا بأرواح الشهداء، وحولوا القضاء إلى باحة للمتاجرة السياسية، وهذا ما حدث مع شهداء ميكروباص حلوان، الذين حكم القضاء بالإعدام على من استباح دمائهم، فأعلنت قنوات الإخوان الحداد وروجت للقصة وكأنه إعدام سياسى. Advertisements في هذا التقرير يتحدث أهالي شهداء ميكروباص حلوان عن دماء أبنائهم، كما يوجهون الرسائل لإعلام الإخوان الخائن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهل شهداء ميكروباص حلوان لمذيعي الإخوان: القضاء جاب حقنا ولو شفناكم هنولع فيكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.