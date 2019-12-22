شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين اجراميين فى مداهمة أمنية لوكر مخدرات بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصين مصرعهما خلال إستهداف إحدى البؤر الإجرامية بالسويس، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وجهت الداخلية حملة أمنية مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة لإستهداف إحدى البؤر الإجرامية لترويج المواد المخدرة ضمت ( ثلاثة من العناصر الإجرامية الخطرة – لهم معلومات جنائية مسجلة – وإثنين منهم مطلوب التنفيذ عليهم فى حكمين قضائيين صادرين ضدهما بالسجن المؤبد ) .. لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى وإتخاذهم من المنطقة الصحراوية بجنيفة دائرة قسم شرطة فيصل بنطاق مديرية أمن السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجدهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم القوات التعامل وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين من المعاونين لتلك العناصر وهم ( عاطل - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية سرقة - مقيم بدائرة قسم الشروق بالقاهرة ، ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة).. إثر إصابتهما بأعيرة نارية .

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وعُثر بجوارهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت ( واحد كيلو جرام ) و ( 2 ) بندقية آلية عيار 7,62×39مم و ( 8 ) خزن لبنادق آلية و كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من فوارغ الطلقات و ( 2 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية و( 4 ) ميزان حساس .

وتمكن باقى المتهمين من الهرب مستقلين21 سيارة، وجارى تكثيف الجهود لضبطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.