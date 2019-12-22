شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الجنوبية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 ، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة.

Advertisements