شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع إجراءات تسكين الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا لمتابعة انتقال وتسكين الوزارات للعاصمة الإدارية. وكانت الحكومة قد ناقشت فى اجتماع سابق إجراءات تقييم الموظفين، حيث يتم التقييم بالتنسيق مع ثلاث جهات هى معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومركز المسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء، وتم الانتهاء من تقييم عدد 40 جهة تابعة للوزارات، وبلغ إجمالى عدد الموظفين الذين تم تقييمهم حتى الآن حوالى 36000 موظف، وسيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر الجارى.

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