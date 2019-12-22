شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يودع زملاءه بـ"النواب" قبل إعلان التعديل الوزارى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، زملاءه باللجنة صباح الأحد، بعد أنباء تولية مسؤولية وزارة الإعلام فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والمقرر أن يتم عمل تعديل وزارى بها يشمل عدد من 8 لـ10 وزارات، حسب الترجيحات المتداولة حاليا بشأن التعديلات المرتقبة خلال الساعات المقبلة .

جاء ذلك فى الوقت الذى قام هيكل بالتأكيد لزملاءه علي أنه سيكون معهم بشكل دائم ولن يبتعد عنهم، فيما تقدم الأعضاء بالمباركة له، متمنين له التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة، فيما قام الأعضاء بأخذ صورة تذكارية مع هيكل بصحبة جميع أعضاء اللجنة.

وشهد الاجتماع الأخير لهيكل، الموافقة علي التقرير التكميلى، على مشروع قانون هيئة المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والذى سبق أن وافق عليه مجلس النواب، وأحاله لمجلس الدولة وذلك لمراجعته.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

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ووفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، من المتوقع تصعيد أحمد حسن أبو العزم، المسجل برقم 2 بالقائمة الإحتياطى عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ليحل محل النائب أسامة هيكل الذى حظى بالترتيب رقم (2) بالقائمة الأساسية، وذلك حال تولي هيكل حقيبة الإعلام كما تردد.

وعالج قانون مجلس النواب فى مادته (25) الوضع القانونى لخلو منصب النائب المُنتخب بنظام القائمة، حيث نصت أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".