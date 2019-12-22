شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توحيد شكل زجاجات منتجات اللقاحات البيطرية للحفاظ على العلامة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعد ، مدير معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه خلال العام الحالى تم تطوير أقسام المعهد، وتم اعتماده دوليا، حيث حصل على شهادة الجودة أيزو 17025 قسم الجودة الداخلية وشهادة الجودة 9001 وGMP للأقسام الإنتاجية المختلفة من المكتب الوطنى للاعتماد إيجاك والمعتمد دولياً.

وأضاف سعد، خلال عرضه تقرير سنوى على وزارة الزراعة، أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين المعهد، وعدد من الشركات لزيادة القدرة التسويقية للمعهد، وتسويق منتجاته محليا وعربيا وافريقيا، كذلك تم التوسع فى التصدير لمنتجات المعهد المختلفة إلى العديد من الدول العربية والأفريقية ودول أسيا وذلك لزيادة الدخل القومى من العملة الأجنبية.

وأشاف مدير الأمصال واللقاحات، أنه نجح المعهد فى إنتاج عبوات مختلفة من منتجات المعهد ذات الكفاءة العالية وبأسعار اقتصادية وذلك لتغطى احتياجات وتشجيع صغار المربيين، كما تم توحيد شكل الزجاجيات والاستيكرات للقاحات المنتجة للحفاظ على العلامة التجارية، وزيادة القدرة التسويقية للمنتجات.