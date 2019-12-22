شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء يحصل على الدكتوراه فى أصول الدين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الشيخ خالد عمران ،امين الفتوى بدار الافتاء ،على الدرجة العلمية: العالمية "الدكتوراه" فى أصول الدين من قسم الحديث وعلومه، كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر.

وحصل الباحث على مرتبة الشرف الاولى ،وكان عنوان البحث: ((شرح الشيخ الزرقانى على المواهب اللدنية من أول الكتاب إلى نهاية ذكر تزوج عبد الله آمنة. دراسة وتحقيق وتعليق)).

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وقدم عمران من خلال هذا العمل نموذجا للتعامل مع التراث بصفة عامة فى جانب السيرة والسنة بصفة خاصة ومرويات وأحداث المولد الشريف على التحديد من خلال ثلاثة واجبات أساسية تجاه نصوص التراث الإسلامى هى التحقيق على الأصول العلمية المعتمدة لعملية تحقيق النصوص ونشرها، والتعليق بإبداء الرأى العلمى فى المسائل والقضايا التى طرحها الكتاب وتوثيق النصوص والأحاديث على الأصول العلمية لدراسة المتون والأسانيد، والدراسة التى شملت فى 150 صفحة تقريرا علميا عن الكتاب والكاتب يقوم ما قدماه للتراث خصوصا فى جانبى السيرة والسنة بإحصائيات لمصادر وموارد الكتاب، وتعريف وافى بالكاتب وعصره .

واستوعب القسم المحقق من الرسالة أحداث المولد الشريف ومروياته رواية ودراية ،واشتملت النتائج والتوصيات التى توصل إليها البحث إليها وخلص الباحث إلى أن هذا الكتاب الجامع جهد مشكور لواحد من كبار علماء الأزهر فى القرن الثانى عشر حوى بين دفتيه كثيرًا من جهد سابقيه من المصنفين فى السيرة العطرة فهو بمثابة مرجع جامع للأصول الذى اعتمد عليها وقد احتوى الكتاب على معلومات من مصادر استفاد منها الزرقانى بعضها مخطوط وبعضها مفقود.

وأوصى الباحث بضرورة العناية بالتراث بصفة عامة وبتراث السيرة النبوية بوجه خاص على القواعد العلمية المعتبرة للتحقيق والدراسة والتخريج، وبالعناية بأصول رواية أحاديث السيرة، ومنهج نقد أحداثها واستكتاب الباحثين فى هذا الأمر، والعناية الخاصة بكتاب المواهب اللدنية وبشرح الشبراملسى أيضا على المواهب اللدنية تحقيقًا ودراسةً وتخريجًا.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور توفيق احمد سالمان عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات سابقا مشرفا ، والدكتور جلال الدين عجوة عضو هيئة كبار العلماء عضوا داخليا ، والدكتور ياسر شحاته دياب وكيل كلية الدراسات العليا عضوا خارجيا.