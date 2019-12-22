شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية فى مصر تطلق تطبيق "كاثوليكى" لخدمة الكهنة وأبناء الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية بمصر عن إصدار، تطبيق "كاثوليكى"، أول تطبيق للكنيسة الكاثوليكية بمصر، يحتوى على العديد من الخدمات، والمساعدة الفورية للكاهن، وللخادم، ولكل أبناء الكنيسة: من كتب، صلوات، ألعاب وغيرها.
وقال الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة فى بيان له: التطبيق تحت الاختبار، لذا انتظر تعديلاتكم واقتراحاتكم، وإذ كان هناك أية الأخطاء، فى انتظار أيضا تعليقاتكم.
فيما يدخل صوم الميلاد أسبوعه الأخير ، وهو الصوم الذى يسبق عيد الميلاد يمتنع فيه المسيحيون عن اللحوم والدواجن ، ويتحول النظام الغذائى إلى النباتى مع السماح بتناول الأسماك والمأكولات البحرية فى هذا الصوم الذى يصنف على إنه صوم من الدرجة الثانية.
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