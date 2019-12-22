شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل سيدات مصر لإعلام الإخوان الكاذب: "واخدين حقوقنا وأيامكم كانت سودا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت سيدات مصر رسائل شديدة اللهجة إلى إعلام جماعة الإخوان الإرهابية الكاذب الذي يبث من تركيا بتمويل قطر، حيث أكدن أن الدولة لا تدخر جهدا تجاههن.

كما هاجمت سيدات مصر أيضا جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها الكاذب بعد ترويج شائعات عبر منابرهم التي تبث من الخارج حول تعرض المرأة المصرية للعنف والإهانة، وإتهام الدولة بإهدار حقوقهن على خلاف الحقيقة.

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وأكدن أنه ليس بغريب على جماعة إرهابية حاولت اختطاف الوطن وتزييف الحقائق أن تروج مثل هذه الأكاذيب.

السيدات أكدن أن أسوأ فترات عهد المرأة المصرية كانت في عهد حكم الإخوان، حيث تم تهميش دورهن وحجبهن عن المشاركة المجتمعية، وتقلد المناصب، والترشح لبرلمان 2012، فضلا عن تعرض للسيدات والفتيات اللاتي خرجن للمطالبة برحيل محمد مرسي العياط عن الحكم، للسحل والتعذيب علي يد مليشيات جماعة الإخوان الإرهابية.