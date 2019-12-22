شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تدريب العاملين بالوزارة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تنفيذها المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى لـ 32 من العاملين بمختلف قطاعات الوزارة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة ، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدور الذى تقوم به الحكومة من أجل التحول الرقمى .

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان اليوم، سعى الوزارة لتفعيل المنظومة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء باستهداف مختلف القطاعات والجهات التابعة للوزارة من أجل سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة الكترونيا.

وأشار سعفان، إلى أن نظام إدارة المؤسسة الإلكترونى هو أحد البرامج الرائدة والمتخصصة فى الشرق الأوسط فى مجال إدارة المؤسسات إلكترونيا من خلال ما يتيح من أساليب لمتابعة الأداء الإدارى وتطوره داخل المؤسسة .

Advertisements

وأضاف سعفان أن هذه المنظومة تساعد على تحويل البيانات إلى معلومات، والمعلومات إلى معرفة ، والمعرفة إلى عمل، وذلك من خلال آلية تحليل البيانات واستخلاص النتائج، بما يساعد فى التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه من أهم مميزات النظام إتاحة كافة المعلومات عن كل ما يخص المؤسسة والموظفين بها والاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها، وتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية لمستخدمى النظام بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتراسل الإلكتروني، فضلاً عن حفظ وتوثيق كافة الأنشطة الرئيسة منها والفرعية والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالمؤسسة إلكترونيا.

قدمت البرنامج التدريبى فى مرحلته الأولي، رحاب شاذلى بكرى من مركز معلومات مجلس الوزراء ، وتم تنفيذه بمركز التدريب والتنمية بديوان عام الوزارة على مدار يومين .