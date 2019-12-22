شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستكمل جولتها بجنوب سيناء لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستكمل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد، جولتها التفقدية لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

Advertisements

ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة أعمال التطوير بعدد من المنشآت الطبية من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، بطابا، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، في إطار حرص الوزيرة على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تطويرها للإسراع من وتيرة العمل.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت السبت عددا من المنشآت الطبية، حيث بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، ثم مستشفي رأس سدر، ووحدة صحة أبوصويرة، ووحدة صحة أسرة وادي تال، ثم مستشفي أبورديس، ووحدة أسرة العرايشة، كما شملت الجولة زيارة مستشفي الفيروز «المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقا»، ومركز صحة الزهراء، واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة اسرة الرويسات.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.