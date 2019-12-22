شكرا لقرائتكم خبر عن وصول محامي أسرة «شهيد الشهامة» والمتهمين لحضور جلسة النطق بالحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل نضال مندور وعبدالعزيز نصير، محاميا أسرة الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، إلى مبنى محكمة شبين الكوم، لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين محمد راجح و3 آخرين، كما وصل وحيد كشك، محامي المتهم الأول، وعلاء عطية، محامي أسرة المتهم الثالث «إسلام . ع».

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.