تعرف على خريطة القوافل الطبية بالقليوبية‎

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة المحرومة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم وتستمر تلك القوافل الطبية حتى نهاية شهر يونيو القادم لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والسادة رؤساء المدن والمراكز. حيث تنطلق في عزبة النبراوى بمدينة الخانكة خلال 4-5 يناير 2020 وقرية الأحراز بمدينة القناطر الخيرية يومى 7-8 يناير 2020 وقرية الصفرا بمدينة الخانكة يومي 11-12 يناير 2020 قرية كفر الجمال بمدينة طوخ بومي 14-15 يناير 2020 قرية ميت الحوفيين بمدينة بنها يومي 18-19 يناير 2020 قرية تصفا بمدينة كفر شكر يومي 21-22 يناير 2020 قرية كفر عبيان بمدينة الخانكة يومي 25-26 يناير 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 28-29 يناير 2020 قرية السفاينة بمدينة طوخ يومي 1-2 فبراير 2020 قرية اكياد دجوى بمدينة طوخ يومي 4-5 فبراير 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 8-9 فبراير 2020 قرية عزبة السمك بمدينة الخانكة يومي 15-16 فبراير 2020 قرية قرنفيل بمدينة القناطر الخيرية يومي 18-19 فبراير 2020 قرية بلتان بمدينة طوخ يومي 22-23 فبراير 2020 قرية مجول بمدينة بنها 3-4 مارس 2020 قرية برقطا بمدينة كفرشكر يومي 7-8 مارس 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 10-11 مارس 2020 قرية بهادة بمدينة القناطر الخيرية يومى 14-15 مارس 2020 قرية كفر الحوالة بمدينة القناطر الخيرية يومي 17-18 مارس 2020 قرية امياى بمدينة طوخ يومي 21-22 مارس 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 24-25 مارس 2020 Advertisements قرية المنايل بمدينة الخانكة يومي 28-29 مارس 2020 قرية كفر بطا بمدينة بنها يومي 4-5 إبريل 2020 قرية المنشأة الكبري بمدينة كفر شكر يومي 7-8 إبريل 2020 قرية العكرشة بمدينة الخانكة يومي 11-12 إبريل 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 13-14 إبريل 2020 قرية عزبة الصفيح بمدينة الخانكة يومى 18-19 إبريل 2020 قرية كفر الشرفا بمدينة القناطر الخيرية يومي 21-22 إبريل 2020 قرية السيفا بمدينة طوخ يومى 25-26 إبريل 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يوميى 27-28 إبريل 2020 قرية مساكن مصنع 18 بمدينة الخانكة يومى 2-3 مايو 2020 قرية مزرعة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة يومي 5-6 مايو 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 9-10 مايو 2020 قرية الشقر بمدينة كفرشكر يومي 12-13 مايو 2020 قرية اجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية يومي 16-17 مايو 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 19-20 مايو 2020 قرية الزومرانية بمدينة كفرشكر يومي 30-31 مايو 2020 قرية البقاشين بمدينة كفرشكر يومى 6-7 يونيو 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومى 9-10 يونيو 2020 قرية عزبة الأبيض بمدينة الخانكة يومي 13-14 يونيو 2020 قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومى 16-17 يونيو 2020 قرية عزبة الصغير بمدينة القناطر الخيرية يومي 20-21 يونيو 2020 قرية الشموت بمدينة بنها يومي 23-24 يونيو 2020 وأضاف المحافظ أن الهدف من القافلة توعية وتثقيف المرضى بجميع الأمراض المزمنه وكذلك يتم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم والذين هم خارج مظله التامين الصحى. مؤكدا أن هذه القوافل تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقدم العلاج بالمجان وتستهدف الوصول إلى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية مشيرا إلى ان القافله تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر وفى حالة وجود حالة عاجلة يتم تحويلها إلى المستشفى عن طريق سيارة إسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.

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