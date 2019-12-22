شكرا لقرائتكم خبر عن والد «شهيد الشهامة» قبل «النطق بالحكم»: «أطلب شرع ربنا بس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد البنا، والد الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عند وصوله لقاعة المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل نجله: «الأمل في ربنا، وربنا يجبر بخاطرنا النهارده.. كل اللي أطلبه شرع ربنا.. شرع ربنا بس مش أكتر».
ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
كانت هذه تفاصيل خبر والد «شهيد الشهامة» قبل «النطق بالحكم»: «أطلب شرع ربنا بس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.