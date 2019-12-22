شكرا لقرائتكم خبر عن والد «شهيد الشهامة» قبل «النطق بالحكم»: «أطلب شرع ربنا بس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد البنا، والد الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عند وصوله لقاعة المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل نجله: «الأمل في ربنا، وربنا يجبر بخاطرنا النهارده.. كل اللي أطلبه شرع ربنا.. شرع ربنا بس مش أكتر».

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.