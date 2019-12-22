شكرا لقرائتكم خبر عن وصول والد «شهيد الشهامة» لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مبنى محكمة شبين الكوم محمد البنا، والد محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل نجله، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرون.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.