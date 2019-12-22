شكرا لقرائتكم خبر عن محامي أسرة محمود البنا: أتوقع السجن 15 سنة لجميع المتهمين والتخفيف لـ«الرابع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز نصير، محامى أسرة محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، قبل بدء جلسة النطق بالحكم، إنه يتوقع أن يكون الحكم على المتهمين بالسجن 15 سنة لجميعهم وربما يتم تخفيف الحكم على المتهم الرابع الذي كان يقود الـ«موتوسيكل» الذي هرب معه المتهم الأول من مكان الواقعة.

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وتشهد محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، والتى استمرت على مدار 62 يومًا منذ الجلسة الأولى.

واستمعت المحكمة على مدار 3 جلسات إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة، كما شاهدت فيديوهات للجريمة وفيديوهات وتهديدات من المتهم الأول للمجنى عليه عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.