شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أمنى أمام قاعة محاكمة المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محيط قاعة محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، الأحد، إجراءات أمنية مشددة، وتم عمل حرم آمن حول مدخل القاعة بالحواجز الحديدية ورجال الأمن بالملابس العسكرية والمدنية، وذلك استعدادًا لجلسة النطق بالحكم في القضية.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.