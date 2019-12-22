شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مكثف للشرطة النسائية قبل النطق بالحكم في قضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محيط مبنى مجمع محاكم شبين الكوم، الأحد، ظهورًا مكثفًا للشرطة النسائية، بقيادة العميد إيمان معاذ، وتقوم الشرطيات بتفتيش السيدات المارات فى محيط المنطقة، وذلك ضمن الإجراءات المكثفة استعدادًا لجلسة النطق بالحكم على المتهمين فى قضية مقتل الطالب محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرون.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.