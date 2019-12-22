صور.. العدل تفتتح مكتبين للشهر العقارى فى أكتوبر والعاشر من رمضان

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كما تم افتتاح مقر الشهر العقارى بمنطة أنشاص الرمل بمدينة العاشر من رمضان وهو نتاج تعاون بين وزارة العدل والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى دخول بعض مكاتب البريد حيز التشغيل وتقديم خدمات التوثيق بالشهر العقارى فى إطار برتوكول التعاون المبرم بين وزارة العدل وهيئة البريد المصرية لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق داخل 30 مكتب بريد.
يذكر أن وزارة العدل قامت مؤخرا بافتتاح 4 مكاتب توثيق شهر عقارى مميكنة بمحافظات الفيوم وقنا والدقهلية، ليرتفع رصيد قطاع الشهر العقارى من مكاتب التوثيق المميكنة 159 مكتب توثيق مميكن وسيتم خلال الاسبوع الاعلان عن بعض المقار الجديدة التى يتم الان تجهيزها للدخول فى نطاق تقديم الخدمات المميكنة بمحافظات الجمهورية المختلفة.
افتتاح مكتب الشهر العقاري
افتتاح مكتب الشهر العقاري
مكتب الشهر العقاري الجديد
اماكن استقبال مكتب الشهر العقاري
مكتب الشهر العقاري واماكن استقبال المواطنين
مكتب الشهر العقاري
مكتب الشهر العقاري بعد افتتاحه
افتتاح مكتب الشهر العقاري
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