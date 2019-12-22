شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يقبل تظلم طالب دار العلوم المفصول.. ويؤكد: قرار الفصل تعسفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، صباح اليوم، قبول تظلم الطالب شعيب عمران شعيب الطالب بكلية دار العلوم، وسحب الكلية لقرار الجزاء المشار إليه، والسماح له بأداء الامتحانات الشفوية والتحريرية للفصل الدراسى الأول، وإعادة التحقيق مع الطالب فيما نسب إليه بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقالت إدارة الجامعة، فى بيان اليوم، إنه وفقًا للرأى القانونى بشأن التظلم المقدم من الطالب شعيب عمران شعيب والمقيد بالفرقة الثالثة بالكلية، والذى يلتمس فيه إلغاء القرار الصادر ضده بمجازاته بعقوبة الفصل من الكلية لمدة شهر "لكى يكون عبرة لمن يتعرض للخوض فى الأعراض ويتسبب فى التشهير بمؤسسات الدولة العلمية والتربوية"، أن رئيس الجامعة اعتمد الرأى القانونى، حيث أن القرار صدر من غير مختص بإصداره طبقا لنص المادة (127) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتى جعلت الاختصاص بتوقيع العقوبة المشار إليها من سلطة عميد الكلية وليس من سلطة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما أن القرار لم يعرض حتى تاريخه على السيد أ.د. رئيس الجامعة، اعمالا لقطعية نص المادة (127) من اللائحة المشار إليها، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

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وأوضحت إدارة الجامعة أن القرار تضمن عقوبة متعدية بأثرها لعقوبة أخرى مستقلة وردت فى البند رقم (6) من المادة (126) من اللائحة التنفيذية المشار إليها وهى عقوبة "الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر"، ما يقطع بإفراط العقوبة الموقعة على الطالب المذكور، وذلك سبب من أسباب عدم مشروعية القرار.

وأشارت إدارة الجامعة فى مذكرة أرسلتها إلى كلية دار العلوم، أن السبب الوارد بالمادة الأولى من قرار فصل الطالب يحمل فى طياته تعسفا فى استخدام سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، ووضح ظاهرا بإرادة الانتقام لدى الكلية، وهو ما لا يجوز فى النظام التأديبى ، فضلا عن تقرير القضاء لعدم مشروعيته، إذا ما اتصل بالقرار طبقا للنظام القانونى المقرر لذلك.

وقالت إدارة الجامعة إنها تهيب بكلية دار العلوم التدقيق فى الأخطاء اللغوية والمادية حفاظا على هيبة الكلية المتخصصة فى علوم اللغة العربية، وتوقيرا لمكانة جامعة القاهرة العريقة، وذلك فى ضوء ما حفل به القرار المشار إليه من أخطاء لغوية ومادية لا يمكن الصمت حيالها.