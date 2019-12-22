شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نستهدف تحويل 50% من أرض الإصلاح إلى الزراعة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية لـ 250 منفذ يوفر 500 فرصة عمل على الأقل، ضمن خطة طموحة لتدريب 700 شاب وشابة من أبناء المنتفعين لتشغيلهم بمنظومة مشروع الزراعة النظيفة والتوسع فيها خلال السنوات القادمة.

وأضاف الفولى، أن هيئة الإصلاح الزراعى تخطط نحو التحول للزراعة النظيفة للزمام المنزرع بأراضى الإصلاح الزراعى لتصل إلى 50% للموسم الزراعى الحالى، وتنفيذ 70 حقل مشاهدة للتحول للزراعة النظيفة بعم كامل من المشروع.

وأوضح رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، أنه من خلال مشروع الزراعة النظيفة تم تنفيذ عدد من الخطوات لتحقيق ذلك من خلال إنشاء 70 حقل إرشادى، وتنفيذ ندوات إرشادية للزراعة نظيفة، وترشيح 70 شاب وشابه للتدريب على الزراعة النظيفة وخلق فرص عمل، وتحول 25% من الزمام والتركيب المحصولى إلى الزراعة النظيفة.