شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تكلف كاهنا إيطاليا للصلاة للأجانب فى الكريسماس بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الأنبا عمانوئيل مطران طيبة للأقباط الكاثوليك كاهنًا إيطاليا يخدم فى الكنيسة الكاثوليكية بإقامة قداسات الكريسماس وعيد الغطاس وكافة مناسبات ميلاد المسيح للأجانب الزائرين والمقيمين بمدينة الغردقة وذلك كخدمة تقدمها الكنيسة الكاثوليكية لغير المصريين فى فترة الأعياد بكنيسة سان جوزيف بمنطقة المركز السياحى بالكوثر بالغردقة. فيما يدخل صوم الميلاد أسبوعه الأخير، وهو الصوم الذى يسبق عيد الميلاد يمتنع فيه المسيحيون عن اللحوم والدواجن ، ويتحول النظام الغذائى إلى النباتى مع السماح بتناول الأسماك والمأكولات البحرية فى هذا الصوم الذى يصنف على إنه صوم من الدرجة الثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الكاثوليكية تكلف كاهنا إيطاليا للصلاة للأجانب فى الكريسماس بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.