شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": سحب واسترداد قطعتى أرض 18 فدانا بنشاط عمرانى بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، تنفيذ قرار سحب واسترداد قطعة أرض، بمساحة 8 أفدنة، وكذا سحب واسترداد قطعة أخرى، بمساحة 10 أفدنة بنشاط عمراني بالحي الخامس بالمدينة، لعدم ثبوت الجدية فى التنفيذ، مشيراً إلى أنه تم وضع لافتات تحذيرية لحظر التعامل على القطعتين والمباني المقامة عليهما، وذلك بمعرفة لجنة سحب الأراضي المشكلة بعضوية مسئولين من جهاز المدينة وشرطة التعمير.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي: جاء تنفيذ قرار السحب بعد اتخاذ كامل الإجراءات الإدارية والقانونية، ومنعاً لأعمال تسقيع الأراضي، ولعدم إثبات الجدية أثناء المهلة المقررة طبقاً لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة من الجهاز، والمرور الدوري على المنشآت تحت التنفيذ للتأكد من أن أعمال البناء تتم في المدة المحددة طبقاً للتعاقد، وبهدف تحقيق التنمية المطلوبة من قطع الأراضي والغرض من تخصيصها.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى بمختلف أنشطتها، تنفيذ الغرض من التخصيص خلال المدة المحددة، حتى لا يتم السحب وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.