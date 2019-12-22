شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 78 مليون جنيه لاستكمال تطوير مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لمسار العائلة المقدسة بالمحافظات التى يمر بها، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، والنائب عمرو صدقى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، والنائبة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية و ممثلو المحافظات التى يمر بها مسار العائلة المقدسة.

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم الأنشطة والإجراءات التى قامت بها المحافظات المشاركة فى تنفيذ المشروع والتى يمر بها المسار وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء ، كما تم بحث الجوانب المالية والإدارية للمشروع وما تم تنفيذه على أرض الواقع بكل محافظة بهدف تذليل العقبات التى تواجه المشروع والمحافظات المختلفة.

كما شهد الاجتماع تناول رؤية المحافظات للأعمال التى ستقوم بها فى خطتها لمسار العائلة المقدسة بها والتكلفة المادية المطلوبة للانتهاء من البنية الاساسية فى توقيتاتها المحددة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لها طبقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار مشيراً الى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالى 78 مليون جنيه، كما سيتم أيضاً العمل بالتوازى فى مشروعات البنية الأساسية للمحافظات المعنية.

وأشار شعراوى، إلى الجهود التى قامت المحافظات بتنفيذها فى المسار حتى الآن حيث أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة فى عدد من المحافظات وتجهيز الاستراحات وطلاء وجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار .

وأشاد شعراوى بحجم الأعمال التى قامت بها محافظة القاهرة بمنطقتى المعادى ومصر القديمة والتى تمثلت فى وضع 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص و إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادى وإعادة تجهيز أرصفة المشاه بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة، وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويلة إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممر سياحى بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ، كما تم الانتهاء من تقديم المقايسات الخاصة بالمرسى ونقاط الخدمة التى تخدم السائحين.

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وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود التى قامت بها بعض المحافظات المشاركة فى المشروع ، حيث قامت محافظة البحيرة برصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوى ودير البراموس وبيت الوادى بتكلفة 24,8 مليون جنيه وزراعة 250 نخلة من أصل 1200 وجارى زراعة باقى العدد ، وتخصيص قطعة أرض لإقامة نقاط تأمين للسياح والوفود القادمة للمسار وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائرى بتكلفة 17,2 مليون جنيه وتحديد ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث ، كما تم الموافقة على بيع 10 أفدنة لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية لخدمة الرحلات السياحية وتزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتى توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية ، والانتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالى للخيمة البانورامية المزمع إقامتها فى محيط الأديرة بالتوافق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة .

كما استعرضت محافظة المنيا الاعمال التى نفذتها حيث تم الإنتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالدير بمبلغ 2,5 مليون جنيه وذلك بعمل برجولات خشبية ولوحات إرشادية وشبكة كهرباء ومياه وتبليط الساحة الأمامية والخلفية للكنيسة الأثرية ورصف وإنارة مدخل الكنيسة من الطريق الصحراوى ، وتم الانتهاء من تنفيذ وطباعة كتيبات سياحية دعائية عن المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة بهدف تنشيط السياحة وجارى إقامة نقاط للتأمين وترميم الكنيسة الأثرية تحت إشراف وزارة الآثار ، كما تم عمل دراسة الأثر البيئى لمشروع إنشاء غابات شجرية بالمنطقة

وعرضت محافظة أسيوط لأهم الأعمال التى قامت بها ، حيث تم رصف وتهيئة طريق أسيوط - الغنايم والذى يمر على دير العذراء درنكة بتكلفة 23 مليون جنيه وتشجير الطريق الرئيسى المؤدى إلى الدير و توسعة بعض الطرق بجوار ترعة القوصية بتكلفة 55 مليون جنيه وتجديد السور الخارجى للدير وإقامة عدد 3 بوابات وتركيب 400 كشاف على طريق أسيوط- الغنايم واستبدال الأعمدة المتهالكة والانتهاء من أعمال الصرف الصحى على الطريق المؤدى للدير .

فيما استعرضت محافظة كفر الشيخ لما قامت به خلال الفترة الماضية ، ومنها القيام ببعض الترميمات لمبنى الكنيسة بتكلفة مليون جنيه و أعمال التجميل بالشارع الرئيسى بين ميدانى الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسى المؤدى ورصف الطرق وإنارتها وزراعة بعض الأشجار فى الشوارع المؤدية للكنيسة .

ووجه شعراوى، المحافظات المشاركة فى المشروع بسرعة الانتهاء من الملاحظات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع للبدء الفورى فى تنفيذ الاعمال المطروحة فى خطة كل محافظة ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق مع ممثلى اللجنة أولاً بأول لمتابعة حجم الأعمال المنفذة مما ييسر عمل اللجنة ويساهم فى إنجاز العمل .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التى سيمر بها المسار حيث سيتم توفير أراضى صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التى تتميز بها كل محافظة على المترددين من المواطنين المصريين وكذا السائحين من كافة دول العالم ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر المحلية المشاركة فى كافة مراحل المشروع ، وكذا التوعية بأهمية هذا المشروع للمحافظة بصورة خاصة وللدولة المصرية على وجه العموم .

وأشاد ممثلو مجلس النواب بجهود وزارة التنمية المحلية فى متابعة تنفيذ مسار العائلة المقدسة بالمحافظات وسرعة تفاعلها فى حل كافة المشكلات والعوائق التى تواجه المسار والتنسيق التام مع باقى الوزارت والجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات التى تحتاجها المحافظات لانجاز المشروع فى أسرع وقت وبصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وبأهمية المشروع الذى يساهم فى تنشيط السياحة الدينية لمصر.