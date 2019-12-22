شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ أعمال رصف الطرق والكهرباء بمناطق الإسكان الاجتماعى بمدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس سيد همام: "تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، لسرعة تحقيق الاستفادة للحاجزين لقطع الأراضي بالمنطقة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال دعم شبكة كهرباء المدينة، وأعمال تجهيز الموقع العام لمحطة محولات الكهرباء بطاقة 250 ميجاوات، تمهيدا للافتتاح في أقرب وقت.
وفى سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز، أنه تم بدء تنفيذ أعمال الرصف المرحلية لمناطق التوسعات (الأمل )، بمنطقة الـ 290 فدانا، بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، تمهيداً لتسليم الوحدات لمستحقيها.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار قيام جهاز تنمية مدينه 15مايو بتنفيذ خطة الدولة لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة المرافق لمستحقيها، وكذا الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة لتكون في مقدمة مدن الجيل الأول.
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