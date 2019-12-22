شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مدرسة المنوات الثانوية لـ 70 طالبة من حفظة القرآن الكريم ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مدرسة المنوات الثانوية بنات، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية جنوب محافظة الجيزة، حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم من الطالبات المتميزات؛ تشجيعًا من إدارة المدرسة لهم لبذل مزيد من النجاح والتفوق، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
وحضر الحفل عدد كبير من قيادات التربية والتعليم، من بينهم الدكتور غازي البنواني مستشار وزير التربية والتعليم، والدكتور جمعة محمد المستشار السابق للتربية الإسلامية، والدكتور محمود الفولي وكيل مديرية الجيزة، وحسن عمران مدير إدارة أبو النمرس التعليمية، وطه جلال مدير مدرسة المنوات الثانوية بنات وعدد من أوليا الأمور.
وقال طه جلال مدير مدرسة المنوات الثانوية بنات، إن الاحتفالية تقام للعام الخامس على التوالي، وشهدت تكريم الطالبات المتميزات من حفظة القرآن الكريم والبالغ عددهم 70 طالبة.
وأضاف "جلال" أن المسابقة تضمنت حفظة القرآن الكريم والحديث والأنشطة الأدبية والإبداعية ونحرص على أن تكون الأنشطة عامل جذب للمدرسة.
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