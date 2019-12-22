شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن ختام موسم الرصد الشتوى للطيور المائية والان مع تفاصيل الخبر
وتشمل تلك العمليات رصد الطيور المائية فى المنطقة ما بين السد العالى وخزان اسوان و المعلنه كمنطقة هامه للطيور IBA نظرا لتواجد نوع البط الحمرائى المهدد بالانقراض طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة iucn كذلك المناطق الواقعة من خزان أسوان وحتى كوبري أسوان المعلق مرورا بجزر محمية سالوجا وغزال والجزر المحيطه بها بالإضافة إلى جزيرة النباتات وشواطي منطقة غرب أسوان.
كما تضمنت عمليات الرصد تدريب عدد كبير من الباحثين الجدد على أساليب تصنيف الطيور كذلك طرق الرصد المختلفة واكتشاف أنواع جديدة لم ترصد من قبل بالمنطقة من الطيور المائية، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بإعداد الكوادر الشابة للعمل فى مجال رصد الطيور ورفع كفاءة الباحثين لحماية الطيور والتنوع البيولوجي بما يتناسب مع المستوى العالمى فى هذا المجال.
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