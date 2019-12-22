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البيئة تعلن ختام موسم الرصد الشتوى للطيور المائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة البيئة بالانتهاء من عمليات الرصد الشتوى للطيور المائية بمحمية سالوجا وغزال بمحافظة أسوان وذلك  فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإتخاذ كافة الإجراءات لصون وحماية التنوع البيولوجى والطيور المائية خاصة فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر اتفاقية  التنوع البيولوجى الرابع عشر .

 

وتشمل تلك العمليات رصد الطيور المائية فى المنطقة ما بين السد العالى وخزان اسوان و المعلنه كمنطقة هامه للطيور IBA نظرا لتواجد نوع البط الحمرائى المهدد بالانقراض طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة   iucn كذلك المناطق الواقعة من خزان أسوان وحتى كوبري أسوان المعلق مرورا بجزر محمية سالوجا وغزال والجزر المحيطه بها  بالإضافة إلى جزيرة النباتات وشواطي منطقة غرب أسوان.

 

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كما تضمنت عمليات الرصد تدريب عدد كبير من الباحثين الجدد على أساليب تصنيف  الطيور كذلك طرق الرصد المختلفة واكتشاف أنواع جديدة لم ترصد من قبل بالمنطقة من الطيور المائية،  وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بإعداد الكوادر الشابة للعمل فى مجال رصد الطيور ورفع كفاءة الباحثين  لحماية الطيور والتنوع البيولوجي بما يتناسب مع المستوى العالمى فى هذا المجال.

 

 

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