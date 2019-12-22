شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشهد توقيع 9 مذكرات تفاهم بختام المنتدى المصرى الإيطالى الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات الجلسة الختامية للمنتدي المصري - الإيطالي الاقتصادي فى دورة انعقاده الثاني ، حيث تم توقيع عدد 9 مذكرات تفاهم بين الجانب المصري والجانب الإيطالي بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وجوزيبيه رومانو رئيس الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية والوفد المرافق له.

وأكد المصيلحي على أهمية عقد هذا المنتدى فى هذا التوقيت ويعكس حجم العلاقات السياسية والاقتصادية القوية بين البلدين وثمن الدور الكبير الذى قامت به الأجهزة القائمة على تنظيم هذا المنتدى، كما قدم الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا العمل وأن النجاح الحقيقي يكمن فى الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تمثل التعاون مع الجانب الإيطالي في الكثير من المجالات والأنشطة التجارية المتنوعة، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للشركاء الإيطاليين للمشاركة فى اجتماعات منتدى البحر المتوسط فى مارس القادم.

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وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها لديها عظيم الاهتمام بالاستثمار فى مصر وخاصة في المراكز اللوچيستية والأنشطة التجارية الأخرى وذلك لاعتبارات عديدة من أهمها أن مصر تشهد طفرات تنموية حقيقية كما أنها سوق واعدة فى شتى المجالات الاقتصادية وخاصة في أنشطة التجارة الداخلية وأنه على مدار الثلاثة ايام الماضية شهد المنتدي زخم كبير ولقاءات مكثفة بين الشركات الإيطالية والمصرية أسفرت عن توقيع عدد ٩ اتفاقيات تعاون مشتركة بين الجانب المصري والإيطالي، وقدم عشماوي الشكر لكل الشركاء المعنيين من الجانبين المصري والإيطالي والذين ساهموا في نجاح اعمال هذا المنتدى.

وأكد رئيس الكونفدرالية الإيطالية في كلمته ان اهتمام الشركات الإيطالية بمصر جاء بناء على معطيات قوية أهمها ما تشهده من استقرار وتم اتخاذه من إجراءات لتيسير وجذب الاستثمارات، كما ان الحكومة الإيطالية تولى التعاون مع مصر اهتماماً كبيراً وهناك مجالات واعدة للتعاون، وهذا ما اتضح فى ورش العمل التي تم عقدها والتي عكست اهتمام جاد من الطرفين للوصول الي اتفاقات تعاون مشتركة.