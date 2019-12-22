شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: مقاطع أصوات الحوت الأزرق بسواحل مصر الشمالية مركبة وغير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر
ويرجح أن تلك المقاطع تم اصطناعها عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو، وتؤكد وزارة البيئة أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التى تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، والتى تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر.
وأكدت وزارة البيئة على وجود أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط ويعد تكرار مشاهدتها بالساحل المصرى مؤشرا إيجابيا على سلامة الوضع البيئى بالساحل الشمالى ونجاحا للمجهودات الدولية التى بذلت مؤخرا والتى شاركت فيها مصر بشكل فعال خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على الحيتان من الإنقراض وذلك للدور الفعال الذى تلعبه تلك الكائنات فى التوازن البيئى واستقرار النظم البيئية بالبحر المتوسط وكافة بحار ومحيطات العالم.
وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بعدم القيام بأى تصرفات من شأنها ازعاج أو إحداث ضرر بأى من الحيتان فى حالة رصدها مع الوضع فى الاعتبار أن جميع الحيتان التى تتواجد فى البحار المصرية غير ضارة بالإنسان ولم يسبق أن تم تسجيل أى حوادث احتكاك مباشر أو غير مباشر من تلك الأنواع مع البشر .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة: مقاطع أصوات الحوت الأزرق بسواحل مصر الشمالية مركبة وغير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.