شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: مقاطع أصوات الحوت الأزرق بسواحل مصر الشمالية مركبة وغير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار متابعتها لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالى مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحوت الازرق، قامت فرق العمل التابعة لوزارة البيـئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع العديد من المواطنين والجهات لإستبيان حقيقة تلك المقاطع والتى توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأى من مدن الساحل الشمالى.

ويرجح أن تلك المقاطع تم اصطناعها عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو، وتؤكد وزارة البيئة أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التى تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، والتى تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر.

وأكدت وزارة البيئة على وجود أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط ويعد تكرار مشاهدتها بالساحل المصرى مؤشرا إيجابيا على سلامة الوضع البيئى بالساحل الشمالى ونجاحا للمجهودات الدولية التى بذلت مؤخرا والتى شاركت فيها مصر بشكل فعال خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على الحيتان من الإنقراض وذلك للدور الفعال الذى تلعبه تلك الكائنات فى التوازن البيئى واستقرار النظم البيئية بالبحر المتوسط وكافة بحار ومحيطات العالم.

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وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بعدم القيام بأى تصرفات من شأنها ازعاج أو إحداث ضرر بأى من الحيتان فى حالة رصدها مع الوضع فى الاعتبار أن جميع الحيتان التى تتواجد فى البحار المصرية غير ضارة بالإنسان ولم يسبق أن تم تسجيل أى حوادث احتكاك مباشر أو غير مباشر من تلك الأنواع مع البشر .