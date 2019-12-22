شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تعلن حالة التأهب للتصدى لأى انتهاك تركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس أركان القوات البحرية فى الجيش الليبى اللواء فرج المهدوى، حالة التأهب القصوى ورفع الجاهزية الأمنية؛ تحسبا لاحتمال دفع أنقرة بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا.

وقال اللواء المهدوى، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، إن القوات البحرية مستعدة لكل الاحتمالات ولديها من القوة ما يكفى لصد أى انتهاك تركى للسواحل الليبية، مشيراً إلى أن هناك رقابة ومتابعة دقيقة على كل السفن القادمة إلى الغرب الليبى.

وشدد، على جاهزية الجيش للتدخل فى أى وقت وتحت أى ظرف، كما سيعمل جاهدا لمنع دخول أى دعم للمليشيات المسلحة فى البلاد ووصول الأتراك إلى الأراضى الليبية.

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يأتى هذا التصريح، عقب ساعات من إقرار البرلمان التركى توقيع اتفاقية التعاون الأمنى والعسكرى مع حكومة الوفاق وترسيم الحدود البحرية بينهما، التى وقعها كل من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، أواخر الشهر الماضى.

وكان رئيس أركان البحرية فى الجيش الليبى، أوضح فى وقت سابق، أن ليبيا واليونان اتفقتا على سد الممر البحرى الرابط بين جزيرة "كريت" اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا، أمام السفن التركية، خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة، قائلا إن "هناك تنسيقا كبيرا بين اليونان وليبيا من أجل مراقبة حركة السفن التركية، وسيتم التدخل من الطرف اليونانى لاحتجاز أى سفينة تركية تخترق السواحل اليونانية ومن طرفنا؛ لضربها وإغراقها إذا ما حاولت تخطى المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات، خاصة ميناء مصراتة".