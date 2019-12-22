شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمود البنا بجلسة النطق بالحكم بـ"شهيد الشهامة": أتمنى حكم يثلج صدورنا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، محمد البنا والد المجنى عليه محمود البنا، و المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، وذلك لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل نجله وعلى رأسهم المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح، الى محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث " .

وأكد البنا لـ"الخليج 365"، أنه يتمنى حكم يثلج صدور المصريين وليس صدرى أنا فقط لأن القضية قضية رأى عام .

وتنظر اليوم محكمة الأحداث بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة .





كان اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية .

وبمواجهته المتهمين اعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.