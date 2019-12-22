شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة طريق الإسماعيلية الصحراوى بعد إصابة شخصين فى تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.