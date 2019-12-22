شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقوق للمرأة المطلقة عند الزوج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوضح ”الخليج 365” أبرز حقوق المرأة المطلقة لدى الزوج طبقاً لقانون الأسرة. 1- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود. 2-نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية. 3-نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية. 4-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. Advertisements 5-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار). 6-أجر رضاعة. 7-نفقة للصغار. 8-مصروفات علاج للصغار. 9-مصروفات تعليم للصغار. 10-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

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