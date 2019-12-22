شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بدء توافد السائحين على معبد الكرنك لحضور تعامد الشمس على قدس الأقداس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، فجر اليوم الأحد، توافد كبير من السائحين والمصريين وقيادات المحافظة لحضور فعاليات احتفالية ظاهرة "تعامد الشمس علي مقصورة قدس الأقداس" بمعابد الكرنك، والتي يتعامد خلالها "قرص الشمس" علي المقصورة التاريخية بالكرنك، وذلك للإعلان عن بدء الانقلاب الشتوي رسميا.

وتوافد السائحين الأجانب المتواجدين بمحافظة الأقصر للاستمتاع بسحر الطقس الدافئ شتاءً في عاصمة الحضارة الفرعونية، وعبروا عن سعادتهم وفرحتهم الكبيرة بحضور تلك الاحتفالية التي تقام سنوياً ويتم خلالها الترويج للظواهر العالمية بمصر والأقصر.

وفي هذا الصدد يقول الطيب غريب، مدير بمعابد الكرنك، إن ظاهرة تعامد الشمس بمعابد الكرنك في هذا اليوم تحديداً من كل عام، هو أحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذى يتم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسون المصريون القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

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