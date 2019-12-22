التعليم تبدأ وضع ضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع كتيب الذى يحدد ضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، والذى يتم تحديد فئات الطلاب المسموح لهم بدخول الامتحان وأيضًا مواعيد بدء ملء وكتابة استمارة التقدم للاختبارات. وتحدد الوزارة أيضًا شروط أداء طلاب المدارس الخاصة امتحانات المواد القومية ومواعديها وأيضًا مواعيد أداء طلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية، الامتحان ورسوم الامتحانات والضوابط الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وعدد مرات التقدم للامتحانات. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بدأت استعدادها لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق يونيو 2020، حيث فتحت خلال الفترة الماضية فرصة تحديث البيانات لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، وتعتبر امتحانات الثانوية العامة 2020، هى أخر امتحانات فى الثانوية العامة القديمة والتى تعقد على نظام البوكليت.

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