"الأوقاف" تهدي إذاعة القرآن الكريم كتب "تجديد الخطاب الديني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

تلقي مسؤولو إذاعة القرآن الكريم برئاسة حسن مدني بالهيئة الوطنية للإعلام مجموعة من الكتب أهدتها وزارة الأوقاف إليهم تشمل العديد من الرؤي والأفكار التي تناسب تجديد الخطاب الديني ومناقشة فقه التابع وربط الدين بالتنمية والتقدم والتحضر ونبذ العنف ومواجهة التطرف الفكري .

وتسلم رئيس شبكة القرأن تلك المراجع وبدأ العمل علي استخراج موضوعات منها يتم طرحها في البرامج والفترات المفتوحة واستضافة علماء الأزهر والأوقاف المستنيرين لمناقشة كل تفاصيلها والعمل علي توجيه رسائل تبرهن علي سماحة الإسلام وتنفي أي تعصب أو إرهاب يحاول أنصار الجماعات المتشددة ربطه بالدين.

في سياق مواز، يراجع مدني مع وزارة الأوقاف أداء المتحدثين الشباب الجدد الذين تم مخاطبة رئيس الإذاعة محمد نوار لاعتماد ظهورهم في برامج إذاعة القرآن الكريم حيث يتم رصد أي ملاحظات عن أدائهم ورفع تقارير بها لقيادات الإذاعة. والأوقاف معا.