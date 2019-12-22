إغلاق طريق الجيش من بني سويف حتى المنيا بسبب الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق الجيش من بوابات بني سويف حتي بوابات المنيا. وقالت الإدارة في بيان لها إن قرار الغلق جاء لوجود شبورة مائية.

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