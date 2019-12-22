أخبار مصر | التعديل الوزاري| من هي نيفين القباج المرشحة لـ"التضامن"

ومن المتوقع دمج وزارتي السياحة والآثار واستحداث وزارة للإعلام.

ويشهد الرأي العام المصري، حالة من الترقب بشأن التعديلات الوزارية الجديدة.

وجاءت التضامن أول الوزارات التي ستشهد تعديل وزاري، حيث انحصرت الآراء حول الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي الحالي:-

وترصد "الخليج 365" أهم المحطات في حياة نيفين القباج وأهم المناصب التي تولتها:-

نيفين القباج هي نائب وزير التضامن الاجتماعي منذ يونيو عام 2018، جمهورية مصر العربية، وهي مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية منذ أبريل عام 2015.

ولدت نيفين القباح مساعد أول وزير التضامن ومدير برنامج تكافل وكرامة، في 10 نوفمبر عام 1965، و‏بدأت دراسة في ‏كلية رمسيس للبنات‏ عام 1971، وفى عام 1983‏ بدأت دراسة في ‏‎ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفى عام 1992 بدأت العمل فى جامعة كارلتوج، اما في عام1997 عملت في المجلس الوطني للمرأة الزنوج، وفى 2005 التحقت بوظيفة جديدة لدى ‏UNICEF Egypt يونيسف مصر، حتى عملت ‏في وزارة التضامن الاجتماعي عام 2014.

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وأدت الدكتورة نيفين القباج، اليمين الدستوري كنائب لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.

عينت مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، وتقلدت عدة مناصب في منظمات دولية سابقا حتى عملت بالتضامن مسئولة على برنامج "تكافل وكرامة" والذي يستهدف الأسر الأكثر فقرا، كما شاركت بأكثر من ملف منها ذوي الإعاقة، ومعاشات الطفل اليتيم وتكافل وكرامة والضمان والمعاشات الاستثنائية وغيرها من الملفات.

شاركت القباج بجوانب كثيرة، ببرامج الحماية الاجتماعية، أولها الانتهاء من تعديل قانون الضمان الاجتماعي، لمستحقي معاش "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة"، تمهيدًا لدمجهم تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، والذي انتهت من المسودة الأولى له ومن المقرر الانتهاء منه بداية يوليو المقبل وإرساله لمجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته تمهيدًا لإقراره.

وشغلت منصب مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي بين 2014 و2015، وصاحب ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات "MENARC" بين 2013 و2014، ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم ورئيس "الشبكة المصرية للبحوث والتقييم"، كما تولت منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة في "منظمة اليونيسف" في مصر بين 2007 و2013.

عملت باحثًا ومساعد مدرس في كلية العلوم الاجتماعية بقسم العلوم السياسية في "جامعة أوتاو" في كندا بين 1995 و1997، ومساعد باحث ومترجم في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" بين 1988 و1990.

وحصلت على ماجستير العلوم السياسية في العلاقات الدولية عام 1992 من "جامعة كارلتون" في كندا، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته عام 1987 من "جامعة القاهرة" في مصر.