أخبار مصر | أطفال من ذوي القدرات الخاصة يرممون الفخار في المتحف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطفال من ذوي القدرات الخاصة يرممون الفخار في المتحف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في ورشة أنت المرمم، والتي جاءت ضمن فعاليات برنامج التوعية الأثرية الذي ينظمه المتحف بعنوان "مغامرة في المتحف المصري الكبير".

ولعب الأطفال خلال الورشة دور المرممين حيث قاموا بتجميع أجزاء لنماذج مستنسخة من الخزف والفخار وتم تحطيمه كمثل الفخار الذي يتم العثور عليها مكسور لعدة قطع، وقام الأطفال بترميم تلك القطع، حيث كونت كل قطعتين أو ثلاث قطع طبق من الفخار حيث استخدموا مواد لاصقة وفرش لإعادة الأطباق لحالتها المكتملة كما يفعل المرممون، وكانت الورشة تحت إشراف القسم التعليمي في المتحف.