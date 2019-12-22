شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الحكم في قضية «شهيد الشهامة».. إجراءات أمنية مكثفة وتمشيط محيط المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محيط مبنى مجمع محاكم شبين الكوم، وميادين عدلي منصور وأنور السادات ومجلس مدينة شبين الكوم وشارع الاستاد ومنطقة ديوان عام المحافظة، الأحد، إجراءات أمنية فوق المعتادة استعدادًا لجلسة النطق بالحكم على المتهمين فى قضية مقتل الطالب محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرين.

وشوهدت سيارات الشرطة وعدد من السيارات المصفحة التابعة للشرطة تجوب المنطقة بكثافة في محيط مجمع المحاكم والميادين والمناطق التى شهدت تظاهرات خلال نظر الجلسة الأولى للقضية.

Advertisements

واستمرت الإجراءات الأمنية المعتادة فى محيط المحكمة، وتواجد عدد كبير من سيارات الأمن المركزى وسيارات مدرعة وعدد كبير من سيارات نقل جنود الأمن المركزى و6 سيارات الإطفاء، كما شوهدت البوابات الإلكترونية على أبواب المحكمة الثلاثة، وتم غلق جميع الميادين والشوارع المؤدية إلى المحكمة.

وتشهد محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة للقضاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.