شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستكمل جولتها اليوم بجنوب سيناء لمتابعة الاستعداد لتطبيق التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل وزيرة الصحة اليوم الأحد، جولتها التفقدية لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تتفقد أعمال التطوير بعدد من المنشآت الطبية من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، بطابا، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، فى إطار حرص الوزيرة على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تطويرها للإسراع من وتيرة العمل.

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وجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت أمس السبت عددا من المنشآت الطبية، حيث بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، ثم مستشفي رأس سدر، ووحدة صحة أبو صويرة، وحدة صحة أسرة وادي تال، ثم مستشفي ابورديس، ووحدة أسرة العرايشة، كما شملت الجولة زيارة مستشفي الفيروز " المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقا"، ومركز صحة الزهراء، واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة اسرة الرويسات.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.