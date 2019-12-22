شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرافعة النيابة بخلية "جبهة النصرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، بعد الانتهاء من سماع مرافعة النيابة العامة، وخلال الاسئلة التالية سنجيب على أهم ما جاء بمرافعة النيابة العامة.

ماذا قالت النيابة العامة فى مرافعتها عن فكر المتهمين؟

ـ وصفت النيابة فى مرافعتها فكر المتهمين بالهدام وأنه يبرر الإرهاب وقالت عنه: فكر هدام يُبرر الإرهاب والتخويف والفساد فى الأرض، الذى نهى الله عنه عباده وأعده من أعظم الذنوب.

ماذا قالت النيابة عن مؤسس التنظيم؟

مؤسس التنظيم هو المتهم محمد محمود البيرم، وقالت عنه النيابة: ضل المتهم الأول سعيه وانحرف سلوكه، فاقتنع بأفكار تنظيم القاعدة الإرهابى من قتل وتفجير وعدوان واستباحة لدم الإنسان، كلف بتكوين خلايا عنقودية، تعتنق أفكار تكفيرية وتؤدى الأعمال الانتحارية.

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من هم المتهمين الذين سافروا إلى سوريا وتلقوا تدريبات بالخارج؟

قالت النيابة إن المتهمين الـ 3 و4 سافرا إلى سوريا عبر التسلل من مدينة غازى التركية، للالتحاق المتهمين بجبهة النصرة بسوريا، أمضوا 4 شهور مُنخرطين فى صفوف التنظيم، وتلقوا تدريبات بدنية، وتعلموا تصنيع العبوات التفجيرية، وشاركوا فى عمليات عدائية.

بماذا طالبت المحكمة فى نهاية مرافعتها ؟

طالبت النيابة بتوقيع حكم رادع لمن تسول له نفسه أن يسير على درب هؤلاء، لتكون عبرة لمن تجرأ على مُقدرات الوطن.

ما هو رقم الجلسة التى استمعت فيها المحكمة لمرافعة النيابة؟

جلسة مرافعة النيابة العامة هى الجلسة العاشرة فى الدعوى، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 25 ديسمبر الجارى لمرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.